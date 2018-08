Landbouwers kunnen schadevergoeding aanvragen 11 augustus 2018

De extreme droogte van de voorbije weken heeft een grote impact op de land- en tuinbouwgewassen. Daarom wordt onderzocht of deze droogte wordt erkend als landbouwramp. Schepen Christel Gorissen: " De gemeentelijke schadecommissie zal de schade vaststellen op de percelen. Dit is van belang voor de berekening van de omvang van de schadevergoeding als de schade wordt erkend als ramp. Daarom moeten land- en tuinbouwers hun schade melden via een formulier, begeleid door foto's. Men kan het formulier downloaden van de gemeentelijke website en binnen brengen op de dienst Milieu. Men mag het ook mailen milieu@lanaken.be. Na de melding volgt dan een plaatsbezoek door de commissie." (WJL)