Lanakenaar Steven Roox is stoere zeebonk in ‘Sweeney Todd’ Jempi Welkenhuyzen

22 maart 2019

10u04 0

Het theaterstuk ‘Sweeney Todd’, de bloedbarbier van Fleet Street, staat binnenkort in het Fakkeltheater te Antwerpen. En dit in het gezelschap van een topcast. Eén van hen is Steven Roox, die intussen woont en vooral werkt in Nederland.

Roox speelt de rol van Anthony Hope, de stoere zeebonk, die met het prachtige lied ‘Johanna’ menige harten zal bekoren. “Het is een droom voor elke acteur om in een stuk van componist Stephen Sondheim te staan. De muziek is erg complex en het was uitdagend om terug achter de piano te zitten. Ik moet flink studeren want de composities zijn ongelofelijk moeilijk. Aan de andere kant is dit stuk voor het publiek heel vertellend, spannend en erg mooi om te doen met deze fantastische cast.”

En die cast omvat inderdaad illustere musicalnamen als Hans Peter Janssens en An Lauwereins. De organisatie ligt bij vzw Pateeke en Charpentier. Meer info: www.sweeneytodd.be