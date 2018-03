Lanakenaar die vluchtmisdrijf pleegde blijft aangehouden met enkelband 26 maart 2018

De 33-jarige Lanakenaar die een verkeersongeval veroorzaakte en daarna vluchtmisdrijf pleegde, blijft aangehouden. Dat besliste de raadkamer in Tongeren. Hij blijft zijn enkelband dus houden. Vorige zondag raakte een 24-jarige man uit Lanaken zwaargewond na een aanrijding, toen hij met zijn vader naar huis wandelde. Ze waren net van de bus gestapt na het bijwonen van de bekerfinale tussen Genk en Standard op de Heizel. Vader en zoon zijn supporter van KRC Genk en wandelden van het café op de Pannestraat naar huis richting de Stationsstraat. De zoon werd langs achter aangereden en opgeschept door het voertuig. De bestuurder van de wagen hield even halt, maar reed uiteindelijk toch door. Via buurtbewoners werden de hulpdiensten verwittigd. De zoon belandde met zware kwetsuren op de afdeling Intensieve Zorgen van het ziekenhuis in Genk. Zondag kon de politie van de zone Lanaken-Maasmechelen de verdachte opsporen en arresteren. (MMM)