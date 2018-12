Lanakenaar (86) kritiek na frontale klap MMM

18 december 2018

09u46 0 Lanaken In Lanaken aan de Steenselbergweg zijn deze morgen twee wagens frontaal op elkaar gebotst. Één man uit Lanaken van 86 jaar moest gereanimeerd worden.

Brandweer Oost Limburg moest ter plaatse komen om één inzittende te bevrijden. Een achterliggende motard bleek arts te zijn en zette de reanimatie in. Volgens de eerste berichten werden alle betrokkenen naar het ziekenhuis overgebracht.

De tachtiger uit Lanaken is in kritieke toestand afgevoerd. Een verkeersdeskundige van het parket komt ter plaatse. Later meer.