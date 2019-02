Lanaken droomt van de regenboogtrui: iedereen fan van Ryan Cortjens Birger Vandael

01 februari 2019

10u15 0 Lanaken Zaterdagvoormiddag om 11 uur rijden de junioren hun wereldkampioenschap veldrijden. Belgisch kampioen Ryan Cortjens is er één van de topfavorieten. In Lanaken is men op alles voorbereid. “Als het hem lukt, dan mag hij zich zeker opmaken voor een warm ontvangst”, glimlacht schepen van Sport Jolein Martens (Open Vld).

Toen Cortjens een kleine maand geleden Belgisch kampioen werd, zorgde dat voor een groot feest in het Cultuurcafé. Ook zaterdag kan je er vanaf 10 uur weer terecht om samen met alle supporters de dorpsheld naar de regenboogtrui te schreeuwen. Intussen zat het schepencollege ook al even rond de tafel om te bekijken wat er bij een nieuwe titel mogelijk is.

Niet alle supporters zullen echter in Lanaken zit. Kuringenaar Johan Driesen (53) is samen met de vader van Ryan mecanicien van de veldrijder. Samen staan ze elke week in de materiaalpost. Johan vertrok donderdag naar het Deense Bogense, want deze wedstrijd wil hij natuurlijk niet missen. “Ik ben 25 jaar lang zelf wielrenner geweest. Daarna begon ik te werken met Ben Berden. Dat heb ik ongeveer vijftien jaar gedaan. Op die manier heb ik ook de familie Cortjens leren kennen. Toen Ben zijn laatste wedstrijden reed, is Ryan begonnen.”

Johan geniet nog van elke veldrit: “Soms maken we er een weekendje met de vrouw van, soms nemen we vrienden mee. Ryan heeft het in zich om een lange, succesvolle carrière uit te bouwen en ik wil nog lang meegaan. Als Limburger mogen we dit weekend zeker hopen dat hij de trui haalt. Hij kan goed omgaan met de druk en blijft in alle situaties rustig. Zelf voel ik geen druk. Natuurlijk is het een hele verantwoordelijkheid om zijn materiaal in orde te brengen, maar we hebben ook steun van de mensen van de wielerbond. En een beetje stress is af en toe niet slecht!”

Veldritcoach pronkt op schoolagenda

Veldritcoach Eddy Ponet (61) uit Lummen heeft al decennialang elk Limburgs veldrittalent onder zijn begeleiding. Met Ryan heeft hij een speciale band opgebouwd. “Ik kwam met hem in contact bij de aspiranten en het klikte meteen. Op zijn klasagenda had hij vroeger zelfs een foto van mij geplaatst en niet van pakweg Sven Nys”, lacht Eddy. “Hij was zo iemand die elke tip van mij opsloeg en gebruikte. Al op jonge leeftijd had hij een stevige ‘body’ en kon hij makkelijker het grote verzet rond krijgen dan zijn leeftijdsgenoten. Nog steeds vraagt hij regelmatig om raad. Zo zei ik hem dat hij zichzelf niet moest uitroepen tot topfavoriet in Denemarken.”

Eddy ziet het helemaal zitten wat betreft zijn poulain. “Hij vertoeft in een warm nest, zowel thuis als in zijn ploeg. De supporters zijn geweldig en kwamen op het BK zelfs met een bus kijken. Ik heb hen wel beleefd gevraagd om Ryan niet te veel te storen in de voorbereiding. Zaterdag moet er niets, zijn seizoen is al geslaagd. Als hij een goede dag heeft, dan is er veel mogelijk”, knipoogt hij. De ouders van Ryan zelf houden zich graag op de achtergrond. “We waarderen de inspanningen van de supporters ten zeerste”, glimlacht de vader. Het moge duidelijk zijn: als Ryan dit weekend zijn dag heeft, dan gaat men dat in Lanaken geweten hebben!