La Treech, de fusie tussen Oost en West Jempi Welkenhuyzen

23 februari 2019

15u23 0

Carnaval staat dit jaar in het teken van de fusie tussen Oost en West, tussen Lanaken en Maastricht. Er is reeds een nieuw volkslied in het leven geroepen. En de burgemeesters Annemarie Penn-te Strake wisselt de sjerp af met Marino Keulen. Zij regeert overdag, Keulen ‘s nachts.

Het ‘breaking news’ werd afgekondigd tijdens de voorstelling van de 46e Bessemgezèt. Daarin stelt de redactie dat Lanaken en Maastricht één grote grensoverschrijdende stad worden. En dus is de eerste Pan-Europese gemeentelijke herindeling een feit, aldus Penn-te Strake. Dit heeft veel voordelen, zo blijkt. De restaurants Beluga en La Source krijgen meteen vier sterren samen bij Michelin, CV De Tempeleers worden de jongere afdeling van de Raod van Laon tot Aoke en men creëert de eerste grensoverschrijdende Coffeeshop. Het fiscaal regime wordt Belgisch, de BTW Nederlands .

De Bessemgezèt ligt eerstdaags overal in de bus.