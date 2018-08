Kwaad opzet niet uitgesloten bij brandje Pietersheim 08 augustus 2018

De brand op domein Pietersheim heeft weer 100 vierkante meter aan onderbegroeiing van het bos verteerd. Het is inmiddels al het achtste brandje in 14 dagen tijd. Voorlopig blijft de schade beperkt. Maar de opeenvolging van de brandhaarden baart burgemeester Marino Keulen zorgen. Hij nam daarom persoonlijk poolshoogte van de feiten achter de Tennisclub. Keulen sluit kwaad opzet niet uit, al valt het momenteel moeilijk te bewijzen. Bekend is dat er vaak hangjongeren vertoeven op die plek.





"De politie patrouillert nu ook op deze site, naast de dreef van de Kinderboerderij naar het kasteel toe. Er zijn camera's geplaatst en de straathoekwerker neemt de plek mee op zijn ronde. We hebben geluk gehad. Het was windstil anders was het catastrofaal geworden. De bossen zijn kurkdroog. De overtreders moeten weten dat er zware straffen staan op brandstichting." (WJL)