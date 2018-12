KVLV naar Kerstmarkt Aken Jempi Welkenhuyzen

06 december 2018

Met 50 dames trok KVLV Veldwezelt en Waltwilder naar de Kerstmarkt van Aken. De stad van Karel de Grote zorgde voor heel wat glühwein en gemütlichkeit, zo bleek.

Dat KVLV vrouwen met vaart zijn, mag duidelijk zijn. Van in de bus gaf Josiane Rasking als volleerde gids informatie over de geschiedenis van de stadsregio, de beroemde Dom en zijn belangrijke vorst Karel de Grote, die in Aken overleed en begraven werd. Ter plaatse ging het naar de Elisenbrunnen, met zwavelwater als thermale werking en de Kerstmarkt. Die leverde voldoende printen, likeur, glühwein en pakjes op. En dus iedereen tevreden.