Kunst in het kasteel 05 mei 2018

De deuren van kasteel d'Aspremont-Lynden in Oud-Rekem gaan vanaf vandaag tot en met 27 mei open voor een uitzonderlijk grote expositie. Zo'n zestig kunstenaars zullen er tentoonstellen. Curators zijn Mathy Engelen en Lied de Haas. Alle disciplines komen aan bod.





Tijdens het openingsweekend en op 26 en 27 mei zullen er ook op het domein rond het kasteel en in de tuinen van het Poortgebouw zo'n vijfentwintig kunstenaars live aan de slag gaan. De toegang bedraagt 3 euro. Let wel: het kasteel zelf is helaas niet rolstoeltoegankelijk. Meer informatie bij Mathy Engelen op het nummer 0472/25.89.66. (WJL)