Kruispunt Smeermaas open 15 juni 2018

Het kruispunt in Smeermaas gaat vandaag om 16 uur terug deels open. De voorbije weken is hard doorgewerkt om de nieuwe rijweg, fiets- en voetpaden af te werken en de nieuwe verkeerslichten te installeren. Ook de grensovergangen naar de Brusselseweg en de Brugstraat/Bosscherweg gaan terug open. De grote omleiding via Veldwezelt niet langer nodig. Verkeer tussen Lanaken en Maastricht kan vanaf morgenavond opnieuw via het kruispunt passeren. Enkel voor verkeer van de Maastrichterweg naar de Maaseikersteenweg en omgekeerd, geldt er nog een korte omleidingsroute via de Industrieweg.





De containers worden terug op de gebruikelijke manier opgehaald vanaf woensdag 20 juni. Enkel de bewoners van de Maaseikersteenweg, tussen het kruispunt en de inrit naar OC Jeugdpark, zijn niet meer bereikbaar door de heraanleg van hun straat. die werken duren tot na de zomer. De bewoners ontvangen vuilniszakken die gebruikt kunnen worden voor het verzamelen van het huisvuil vanaf woensdag 20 juni. (WJL)