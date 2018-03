Kruispunt Smeermaas afgesloten 05 maart 2018

02u43 0

Aan het kruispunt van de Maaseikersteenweg (tot aan de grens), de Maastrichterweg en de Brugstraat gaan vandaag riolerings- en wegeniswerken van start. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuwe weg, met voet- en fietspaden. De werken duren ongeveer drie maanden.





Het kruispunt wordt volledig afgesloten voor alle verkeer. Er zijn verschillende omleidingen voorzien. Doorgaand verkeer tussen Maastricht en Lanaken wordt afgeleid via Veldwezelt vanaf de Via Regia over de Tweede Carabinierslaan, de Kiezelweg en de Europalaan (of omgekeerd)





De Brusselseweg is ter hoogte van de grensovergang afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen er wel door. Lokaal verkeer vanuit Maastricht-West, kan via de Bosscherweg naar Smeermaas rijden. Er geldt een doorgangsverbod voor vrachtwagens op deze route. Fietsers volgen de omleiding zoals aangeduid. (WJL)





