Kort parkeren tegenover Carrefour Jempi Welkenhuyzen

08 april 2019

De gemeente gaat een proefproject invoeren voor kort parkeren op de kleine parking in de Molenweidestraat tegenover Carrefour Market. Dit op vraag van handelaars en UNIZO - Lanaken. Ze vragen dat het algemeen parkeerbeleid in Lanaken-centrum wordt bijgesteld.

Het proefproject gaat in op 15 april en loopt tot 15 juli. Men mag er maximaal twee uur parkeren. Nadien volgt een evaluatie door de verkeerscommissie. Boris Mechels, winkelverantwoordelijke van Carrefour Market vindt het voorstel een goede zaak. “ Destijds is het Europaplein omgevormd tot blauwe zone. Werknemers in de buurt weken daarom met hun voertuigen uit naar hier. Het is daarom goed om op het Europaplein deels lang parkeren terug in te voeren zodat het optimaal wordt gebruikt. Verder blijkt dat de helft van de kleine parking momenteel wordt bezet door bewoners uit de buurt. Die kunnen makkelijk terecht op het Molenweideplein zelf.”