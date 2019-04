Koop een windmolen Jempi Welkenhuyzen

06 april 2019

De gemeente Lanaken gaat samen met de burgercoöperaties Ecopower en Bronsgroen een nieuw windproject realiseren op het industrieterrein Business Park. Het project omvat drie turbines, waarvan er twee worden gefinancierd met burgerkapitaal. Een aandeel kost 250 euro.

De gemeente kan voor maximaal 30 procent mee investeren. Alle geproduceerde elektriciteit, goed voor 6000 huishoudens, wordt verdeeld onder de coöperanten van Ecopower en Bronsgroen, die ook stroomklant zijn. Samen zijn de windmolens goed voor 1.2 miljoen kWh en is er een CO2-besparing van 5000 ton.

Wie mee wil instappen in het project, kan terecht tijdens een informatiemoment. Dat vindt op 28 april plaats tussen 13.30u en 17u in het dienstencentrum ‘Aan de Statie’. Ook zijn er geleide wandeling op het terrein zelf, met vertrek om 14 u en 15 u. Voor de wandeling moet men vooraf online inschrijven via www.ecopower.be/infodaglanaken.