Kookduel à la 'Komen Eten' voor jongeren 23 juni 2018

De jeugddienst organiseert volgende maand een kookduel onder de noemer 'Komen Eten', een knipoog naar het VIER-programma.





Bedoeling is dat jongeren tussen 12 jaar en 16 jaar hun kooktalent aanwenden en enkele mensen uitnodigen voor een gezellig tafelmoment. De eerste dag brainstormen ze over het concept, wordt de zaal aangekleed en het menuutje opgesteld. De tweede dag is D-day, want dan is het winkelen en kokkerellen.





Wie het duel durft aangaan, kan zich inschrijven bij de jeugddienst via de website www.lanaken.be/jeugd, de dienst Jeugd - Vrijetijdsinfopunt, Aan de Engelse Hof 10, of op het nummer 089/73.98.50. (WJL)