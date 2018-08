Koning stuurt brief actievoerder door naar minister 01 september 2018

Ronny Moors zet zijn eenmansactie tegen Natuur en Bos voort. Hij wil verhinderen dat domein Molenberg wordt afgebroken en terug natuurgebied wordt. Moors groeide er als kind op. Hij schreef intussen een brief aan koning Filip. Chantal Coreman, directeur Verzoekschriften en Sociale Zaken aan het hof, heeft zijn brief nu op vraag van de vorst doorgestuurd naar Vlaams natuurminister Joke Schauvliege. Intussen vernamen we van Marleen Evenepoel, administrateur-generaal bij het Agentschap voor Natuur en Bos, dat de afbraak van domein Molenberg nog niet voor meteen is. Er wordt nog naar een voorlopige bestemming gezocht. Wel laat Evenepoel verstaan dat op termijn de afbraak wel degelijk gepland is. (WJL)