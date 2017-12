Knalvuurwerk verboden 02u42 0

Vuurwerk maakt deel uit van de feestvreugde, maar het gebruik ervan is vastgelegd in een GAS-reglement. Siervuurwerk mag alleen op oudjaar vanaf 19 uur tot 1.30 uur op nieuwjaar worden afgeschoten. Knalvuurwerk is verboden. Gevraagd wordt goed op de huisdieren te letten. (WJL)