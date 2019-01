Klepschietclub bedreigd in bestaan? Jempi Welkenhuyzen

21 januari 2019

Wordt de klepschietclub St.Rochus uit Gellik bedreigd in haar bestaan? De club voert al 30 jaar haar schietsport uit aan de Gellikerweg, maar door diverse klachten over loodresten in tuinen kreeg de gemeente Lanaken recent veel vragen over de veiligheid .

De club installeerde vorig jaar al grotere kappen, maar die blijken onvoldoende te werken. Dat hebben politie en wapenexperts vastgesteld. St.Rochus richt jaarlijks drie wedstrijden in, oefent frequent en test ook de wapens na onderhoud. Dat zorgt voor overlast, vindt de buurt.

“ Er moet een onderzoek komen naar de maximale afstand van de schietbomen ten opzichte van de huizen”, aldus schepen Christel Gorissen in een antwoord op een schriftelijke vraag van raadslid Leo Joosten (VB). Momenteel staat de dichtste paal op 5 à 6 meter van de perceelgrens met de kortst nabij gelegen buur.

De gemeente wil nu helpen zoeken naar een mogelijk alternatief.