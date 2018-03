Klacht verkoop De Krieckaert ongegrond 09 maart 2018

03u01 0

Vlaams minister Homans geeft gemeente Lanaken gelijk inzake de verkoop van De Krieckaert. De klacht en de schorsing door de gouverneur van de verkoop van het recreatiedomein en de aanpalende voetbalvelden, is ongegrond. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans besluit dat de gevoerde procedure correct is verlopen. Het gemeentebestuur heeft de gronden correct aangeboden bij de Vlaamse grondenbank, de gemeenteraad was wel bevoegd om het aandeel van het OCMW mee te verkopen en de gemeente toonde aan dat alle kandidaat kopers gelijk zijn behandeld.





Ook was het schepencollege bevoegd de onderhandelingen over de verkoop te voeren. Door deze beslissing vindt de verkoop binnenkort plaats. Het gemeentebestuur en BE-Housing ronden de verkoop op korte termijn af zodat het domein zo snel mogelijk nieuw leven wordt ingeblazen. (WJL)