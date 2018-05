Kindjes worden dierenarts/slager voor één dag 07 mei 2018

02u39 0

Op 23 mei is het weer de 'Dag van het kind'. Dan hebben de kinderen het één dag voor het zeggen in de gemeente. Ze krijgen de kans om bij een bedrijf of handelszaak voor enkele uren het beroep van hun dromen uit te oefenen en te ervaren wat de job precies inhoudt. Wie tussen 6 en 12 jaar is en graag een kijkje wil nemen in één van de handelszaken of op het gemeentehuis, moet zich wel vooraf inschrijven. Dat kan op het Vrijetijdsinfopunt of via tel.nr. 089.73.98.50. (WJL)