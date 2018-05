Kinderen leren over duurzame wereld 08 mei 2018

De gemeente is een samenwerking aangegaan met Djapo. Dat is een educatieve organisatie die kinderen keuzes leert maken voor een duurzame samenleving, door actiegericht te werken rond vaste thema's. In Lanaken werken 4 scholen rond duurzame ontwikkeling: Jan Rosier Lanaken - centrum (Fair Trade, Aan de Basis Smeermaas (wereldburgerschap) , Het Wezeltje Veldwezelt (duurzaam water) en 't Bieske in Gellik (bioboerderi)j. Door de educatieve aanpak een structurele plek te geven binnen de schoolpraktijk verruimen de kinderen niet alleen hun blik op de wereld, maar worden ze ook aangemoedigd om van de aarde een betere plek te maken. (WJL)