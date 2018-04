Kinderboerderij wordt energiezuinig 10 april 2018

De kantoren en het vakantiehuis van de kinderboerderij in Lanaken worden binnenkort uitgerust met zonnepanelen. Die ingreep komt er nadat een energiestudie uitgewezen heeft dat er jaarlijks 25.000 euro voorzien moet worden in de begroting om de energiefacturen van het domein te betalen. Daarom worden er op zowel korte als lange termijn maatregelen getroffen. Naast het plaatsen van de zonnepanelen, zullen op langere termijn de centrale verwarming, het koelingssysteem, de verlichting en de ramen vervangen worden. Dat zou een totaal kostenplaatje van 54.000 euro hebben, inclusief btw. De investering zou zichzelf wel terugverdienen in een periode van zes jaar, en zal de CO2-uitstoot terugdringen met 13,7 ton. (WJL)