Kinderboerderij staat blank Jempi Welkenhuyzen

16 maart 2019

11u31 0

Door de hevige regenval van de laatste dagen staat de kinderboerderij van Domein Pietersheim grotendeels onder water. Alle dieren op de knuffelweide werden weggehaald.

“ We hebben de dieren van de knuffelweide naar binnen gebracht, waardoor er geen acuut gevaar meer is, “ vertelt Patrick Maesen, voorzitter van de vzw Pietersheim. “ Maandag gaan we de doorsteken van de educatieve vijvers, de sluizen bij de Asbeek en de visvijvers nazien. Het mag dan wel uitzonderlijk veel geregend hebben, toch is er waarschijnlijk ook een structureel probleem, want aan de achterzijde van ‘De Boerderij’, het horecagedeelte op het domein, is er ook wateroverlast. Daar gaan we met de technische dienst, de provincie en de dienst milieu in overleg om tot een afdoende oplossing te komen.”

Wie niet over laarzen beschikt kan voorlopig ook geen wandelingen starten naar het Nationaal Park Hoge Kempen vanuit Pietersheim.