Keurmerk voor Mergelland-wijn 16 februari 2018

02u54 0

Wijn uit het Mergelland is voortaan beschermd. De Europese Commissie heeft besloten om het streekproduct een zogenaamde 'BOB' te verlenen. Dat is een officiële oorsprongbenaming die de wijn beschermt tegen namaak en de consument bijzondere kwaliteit verzekert. Het Mergelland, ook wel Krijtland genoemd, is een gedeelte van Nederlands Zuid-Limburg met doorlopers tot in Riemst en Kesselt- Lanaken. Daar heeft altijd het hart van de wijnbouw geklopt. Ruim 100 hectare wijnstokken brengt voortreffelijke wijnen voort. Mathieu Hulst van wijngaard Apostelhoeve in Maastricht noemt de erkenning een kroon op het harde werk in de regio en een belangrijke impuls voor verdere groei. (WJL)