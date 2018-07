Kesselt krijgt shoppingpendel 31 juli 2018

Vanaf september krijgt de deelgemeente Kesselt een gratis shopping-pendelbus. Elke dinsdag en vrijdag kunnen bewoners van Kesselt en Veldwezelt met de bus naar Lanaken-centrum. De heenrit vertrekt om 10 uur aan de kerk in Kesselt en rijdt via Veldwezelt naar Lanaken. De terugrit vertrekt op dinsdag om 12.30 uur aan het cultureel centrum. 's Vrijdag is de terugrit om 14.45 uur aan het gemeentehuis. De gemeente financiert de kosten. De busdienst komt er omdat geen structurele oplossing werd gevonden met De Lijn. Er is geen directe busverbinding van Kesselt naar Lanaken. Reizigers moeten via Maastricht - Station overstappen op een bus richting Lanaken. Omslachtig en tijdrovend. Ook de belbus biedt geen goed alternatief. De regeling loopt tot en met 21 december 2018. Een tussentijdse evaluatie bepaalt of het initiatief verder wordt gezet in 2019. (WJL)