Kerstboomverbranding Scouts Jempi Welkenhuyzen

11 januari 2019

De scouts van Neerharen houden 19 januari weer de traditionele kerstboomverbranding. Ook al is dat niet goed voor het milieu, wegens fijnstof en dioxines. Maar de scouts houden vast aan hun fontein van vonken en vuur.

Gevraagd wordt om de kerstbomen niet naar de lokalen aan de Bouworde te brengen, maar ze te droppen in de Kasteelstraat. Iets voorbij Café Mesjeu heeft de leiding speciaal een perceel afgebakend waar de dennen terecht kunnen. Op andere plaatsen in het land opteren jongerenverenigingen om de sparren te verhakselen. Bij Scouts St. Lambertus is het eerder een gelegenheid om vrienden en familie, na hun winteractiviteit, te treffen in een warme sfeer bij een natje en een droogje. Men heft het glas vanaf 18 uur.