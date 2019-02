KBO Scholengemeenschap Lanaken-Kesselt overweegt nieuwe schooluren Jempi Welkenhuyzen

13 februari 2019

13u48 0 Lanaken KBO Scholengemeenschap Lanaken - Kesselt overweegt om de lestijden en de schooluren vanaf volgend schooljaar aan te passen. De KBO telt zes scholen en in totaal gaat het over zo’n 1.600 leerlingen. Ouders en personeel mogen reageren via een enquête.

In principe gaat het over de invoering van 4 lestijden in de voormiddag en 2 lestijden in de namiddag. De middagpauze verschuift en de school eindigt dagelijks om 15.10 uur, op woensdag om 12.30 uur. Er is een kwartier toezicht voor en na schooltijd.

De nieuwe schooluren bieden veel voordelen. Er kan efficiënt gebruik worden gemaakt van de leertijd. Er is een langere pauze ‘s voormiddags waardoor er ook een beter eetmoment ontstaat. Turnlessen hoeven niet meer opgesplitst te worden. En het wordt makkelijker om buitenschoolse uitstappen te organiseren in de namiddag.

Naar het personeel toe blijkt de organisatie gemakkelijker voor wie 4/5den werkt.

Indien 51 procent van alle betrokkenen akkoord gaat, zal de verandering doorgaan. Navraag in de scholen leert voorlopig dat de reacties verdeeld zijn afhankelijk van de schoolcultuur.