Kasteel Pietersheim weer open vanaf Pasen Jempi Welkenhuyzen

12 april 2019

15u59 2 Lanaken Zondag 21 april trapt Kasteel Pietersheim opnieuw het terrasseizoen af.

Gasten kunnen vanaf die dag de hele zomer van donderdag tot en met zondag van 12 uur tot 22 uur terecht op het kasteel voor diverse speciaal biertjes, wijnen, een verscheidenheid aan tapasgerechten en een zomerse barbecue. Aan de wandelaars is ook gedacht, want Kasteel Pietersheim zal eveneens de vertrouwde kop koffie met een stuk vlaai serveren.

Van maandag tot en met woensdag, wanneer het terras niet geopend is, kunnen gasten toch terecht bij het kasteel. De bar blijft dan geopend tussen 16 uur en 22 uur.

Eerder draaide men op een winterformule, waarbij alleen op afspraak kon worden geluncht of gedineerd vanaf 8 personen. Een cateraar verzorgde het culinaire. Hotelgasten kregen via een code toegang tot het hotel.

Eigenaar Gerjan Schijlen: “Gedurende de zomer zullen er tijdens het weekend diverse publieke evenementen plaatsvinden in de kasteeltuin. Denk aan de Ibiza markt, een rommelmarkt en verschillende activiteiten voor kinderen. Voor meer informatie over toekomstige evenementen verwijs ik naar de Facebookpagina van Kasteel Pietersheim. We zullen vaak via dit medium communiceren.”