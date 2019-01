Kantoorgebouw Nelissen blikvanger in Kesselt. Jempi Welkenhuyzen

18 januari 2019

Nelissen Steenfabrieken in Kesselt bij Veldwezelt opende de deuren van een imposant BEN - kantoorgebouw met grensverleggende showroom.

Het MAS heeft Antwerpen, Bazel kent de Vitra Campus en nu kan Limburg kennismaken met Steenfabrieken Nelissen. Hier staat een complex van op elkaar gestapelde blokken die qua architectuur ieders verwondering wegdraagt. Het complex huisvest niet alleen kantoren, maar voorziet in digitale experimenteerruimtes voor ontwerpers, een zgn ‘Experience Room’ met een groot 180-graden scherm en vergaderzalen voor projecten en besprekingen.

Daarnaast is er een showroom voorzien met museale route waar de bezoeker naast de fysieke steen ook kennis maakt met de virtuele realiteit.

Steenfabrieken Nelissen investeerde 6,5 miljoen in het gebouw. Binnenkort opent een volledig vernieuwde fabriek, goed voor de productie van 185.000 stenen per jaar. Hiervoor werd nog eens 28,5 miljoen euro vrij gemaakt. Het is inmiddels de vierde generatie steenbakkers. Nelissen voert uit naar 20 landen in de wereld, van Rusland tot Japan. Het is ISO 14001 gecertificeerd en haalde diverse Awards in de sector. Het bedrijf stelt 170 mensen te werk. Binnen twee jaar bestaat de fabrikant 100 jaar.