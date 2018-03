Kanaaltaluds worden bloemrijker 17 maart 2018

De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos zullen op de kanaaltaluds van het Albertkanaal een 'corridor' van graslanden maken. Die corridor moet bedreigde biotopen in het Maasland herstellen. Eerder werden ook in Eigenbilzen, Gellik en Vroenhoven kap- en maaiwerken uitgevoerd. De werken duren vijftig dagen, maar liggen stil in het broedseizoen. Na de verwijdering van de houtopslag kunnen de terreinen worden begraasd door een schaapskudde van oude Belgische rassen. Die begrazing veramt de bodem, maar daardoor worden de taluds net bloemrijker. (WJL)