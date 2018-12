Juwelier uit Lanaken in zak en as: “Horloges ter waarde van 1,5 miljoen euro gestolen” MMM/De Limburger

27 december 2018

16u59 0 Lanaken Voor Alfred Burger uit Lanaken is het allesbehalve een vrolijke kerst geworden. Zijn juwelierszaak in Maastricht kreeg dieven over de vloer, en die maakten juwelen ter waarde van 1,5 miljoen euro buit.

In de nacht van 24 op 25 december drongen twee mannen de zaak binnen. Op beelden van bewakingscamera’s is te zien hoe ze via het raam aan de voorzijde naar binnen klauteren. Het beveiligde glas hield hen niet tegen. Amper drie minuten hadden ze nodig om hun rugzakken te vullen met peperdure horloges van merken als Rolex, Breitling en Cartier. De schade wordt geraamd op 1,5 miljoen euro.

Burger heeft meteen na de inbraak contact opgenomen met de verzekeringsmaatschappij, maar die dekt slechts een klein deel van de schade. “We krijgen maximaal 200.000 euro terug, de rest is eigen risico”, zegt hij in De Limburger. “Verzekeringsmaatschappijen zijn dan ook niet erg happig om zaken te doen met juweliers.”

Levenswerk

Aan stoppen wil de juwelier evenwel niet denken. Hij heeft met experts bekeken hoe zijn zaak nog strenger beveiligd kan worden. “Deze zaak is ons levenswerk. We zitten hier al achttien jaar in de Platielstraat. We zijn dag en nacht bezig met horloges. Dat laten we ons echt niet afnemen.”