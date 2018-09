Jongeren organiseren politieke battle 07 september 2018

De Jeugdraad organiseert binnenkort een politiek jeugddebat, onder de noemer 'Debattle'. Bedoeling is dat kritische jongeren de lokale politici het vuur aan de schenen leggen over wat hen echt bezighoudt. Dat moet een pittige discussie opleveren over ideeën en toekomstplannen voor jongeren in de gemeente. Op die manier krijgen jongeren een zicht op wat de politici van plan zijn. Het wordt alleszins een interactief gesprek. Hopelijk luistert de politiek goed naar de jeugd. Afspraak op 28 september om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Lanaken. Na afloop is er een drink.





Contact en info: Lode Eymael, voorzitter van de jeugdraad,





via lodeeymael@hotmail.com of 0491/64.99.10 (WJL)