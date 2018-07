Jongeren boven bij Sportoase 02 juli 2018

02u40 0

Jongeren moeten een prominente plaats krijgen bij Sportoase Montaignehof. Dat heeft schepen van Sport Astrid Puts gezegd tijdens de opening van het sportcomplex. Daarom heeft de gemeente een ontwerp klaar voor een skatepark, een BMX - parcours, een Finse piste, een beachvolleyterrein en een sportkooi. Deze moeten zonder vergoeding toegankelijk zijn. Ook komen er nog twee grasvelden. Het wandel- en fietspad vanaf het Molenweideplein richting Sportoase is afgewerkt en gaat binnenkort open.





Sportcomplex Montaignehof is sinds 1 juli open, 362 dagen, 7 dagen op 7 per week.





(WJL)