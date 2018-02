Jongen (7) ontroostbaar nadat knuffels per ongeluk worden uitgegooid 26 februari 2018

02u40 0 Lanaken De meest ongelukkige persoon na de lichtstoet van Gellik was wellicht de zevenjarige Lowieke. Per ongeluk werden twee van zijn knuffels aan het einde van de stoet uitgegooid. Tante Kirsten Peeters ging via Facebook op zoek naar de vinders en vond zo al een knuffel terug. "Je bent onze reddende engel", laat ze weten.

Lowieke uit Ketsingen, deelgemeente van Tongeren, was ontroostbaar na het verlies van zijn dierbaar bezit, hij was immers erg gehecht aan de knuffels. Eén knuffel werd al teruggevonden, maar de blauwe rat van de Disneyfilm Ratatouille is nog steeds spoorloos. "Misschien heeft iemand het toevallig gevangen of heeft gezien waar de knuffel werd gegooid. Lowieke zal enorm dankbaar zijn als je ze kan teruggeven", stelt Kirsten. Wat er precies is misgelopen is onduidelijk. Het berichtje van haar oproep werd snel honderden keren gedeeld door mensen uit de buurt.





Ook Lokale Radio Lanaken (LRL) en enkele handelaars lieten al weten dat ze mee op zoek zouden gaan naar de knuffel. Wie iets weet over de rat, kan de familie via Facebook iets laten weten of contact opnemen via 0494136170. (BVDH)