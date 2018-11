Jongen (16) mishandeld in discotheek, ouders vinden daders Birger Vandael

11 november 2018

02u20

Bron: De Limburger 261 Lanaken Vrijdagavond is een jongeman (16) uit Lanaken mishandeld in een Nederlandse discotheek. Het slachtoffer logeert momenteel bij een bevriend gezin uit Lanaken. De vader des huizes deed via Facebook een oproep naar getuigen in de hoop de daders te vinden. Met succes, zo blijkt. “Ik ga vandaag nog een verklaring afleggen", laat de man weten.

De feiten speelden zich af in discotheek Mondial in Beek, dat is zowat het eerste dorp dat je passeert wanneer je via Kotem het land uitrijdt. De vader plaatste op Facebook een filmpje waarin duidelijk te zien is dat een jongen enkel rake klappen en stampen krijgt van een groepje feestvierders. Daarbij zou hij ook zijn bril zijn kwijtgespeeld. Zelfs wanneer hij op de grond ligt, blijft hij in de klappen delen.

Die video werd inmiddels al meer dan 3.500 keer gedeeld en ook de politie bevestigt dat er reeds aangifte werd gedaan van de feiten. De vader in kwestie beloofde een mooie fooi voor degene die de gouden tip kan geven.

In een tweede Facebookbericht liet de vader verstaan dat hij telefonisch bedreigd werd door de daders in kwestie, maar hij laat zich niet intimideren. Volgens de Nederlandse krant De Limburger is het slachtoffer een vriend van zijn zoon, die momenteel bij het gezin verblijft.