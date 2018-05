Johan Pauly trekt N-VA- lijst 05 mei 2018

02u43 0

N-VA trekt in Lanaken naar de gemeenteraadsverkiezingen met Johan Pauly als lijsttrekker. Hij woont in Neerharen en is momenteel zowel gemeente- als provincieraadslid. Tevens zetelt hij in het Limburgse N-VA-bestuur. Lijstduwer wordt Karin Thijs. Zij woont in Lanaken en zetelt sinds 2012 in de gemeenteraad. Nieuwe kandidaat is Louis Ludo Opsteyn. In de komende weken zal de partij nog namen bekendmaken. (WJL)