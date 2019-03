Jochen Leën haalt dino’s en unieke edelstenen naar België Marco Mariotti

11 maart 2019

19u11 5 Lanaken Juwelenontwerper Jochen Leën pakt uit met dinosaurussen, fossielen, edelstenen en meteorieten bij zijn nieuwste tentoonstelling in La Butte aux Bois. Leën ging een samenwerking aan met de familie Pohl die de grootste collectie edelstenen ter wereld bezit. “We tonen de lijn tussen opgegraven mineralen en afgewerkte juwelen”, zegt Leën.

Het verhaal begint in het Amerikaanse Arizona waar de Granada Gallery ligt, een expositieruimte met edelstenen, dinosaurussen, fossielen én juwelen. Leën opende er in februari zijn aparte collectie.

Op 16 maart opent in Antwerpen de tweede vestiging van de Granada Gallery en ontwerper Jochen Leën (37) trekt de formule nu door tot in Limburg. “Je ziet niet elke dag dinosaurussen in Lanaken”, vertelt hij mét pet van Jurassic Park op. “We hebben één echt exemplaar van de camptosaurus, familie van de T-rex, en bijvoorbeeld een replica van een triceratops. Verder zie je hier nog tal van edelstenen, fossielen, zelfs enkele ammonieten uit Canada.”

Het verhuizen van alle voorwerpen gaat via grote stevige kisten gevuld met mousse. Sommige edelstenen en fossielen staan ook te koop. De miljoenen jaren oude geschieden is telkens dé link tussen alle werken. En het werk van Leën wordt telkens mee opgehangen aan het concept. “Ik bent een joint-venture begonnen met de familie Pohl die de meeste uitgebreide collectie edelstenen hebben ter wereld.”

Pohl staat samen met zijn vader aan het hoofd van een holding die paleontologisch onderzoek doet in mijnen, waar ze ook de edelstenen bovenhalen. “Samen met hen ontwikkelde ik het concept ‘Mineral to Jewelry and from Mine to Market’. Het ontginnen, slijpen en verwerken tot edelstenen gebeurt door ons zelf.”

China

“Een verzameling van meer dan vijftig jaar van dinosaurussen, stenen,... We werken met een denktank waar ik deel van uit maak en reizen zo heel de wereld rond. Deze tentoonstelling in Lanaken loopt gelijk met TEFAF, de kunstbeurs in Maastricht van 16 tot 24 maart. Hierna trekken we naar China en later nog Frankrijk.”

Bedoeling is dat Leën ook zijn eigen werk nog internationaler in de kijker kan zetten. “En dat werpt zijn vruchten af. In 2020 mag ik deelnemen aan een evenement in Monte Carlo. Ik wil me nog meer richten op de haute-couture en inzetten op de verzamelmarkt van ruwe en afgewerkte stenen.” In 2016 ontwierp de Lanakenaar nog een juweel voor de Amerikaanse artieste Alicia Keys.

De tentoonstelling is gratis en vanaf 16 maart de hele dag te bezichtigen in de inkomhal van het hotel.