Jeugdcentrum Apollo heropent 21 maart 2018

Op 27 april heropent het Jeugdcentrum Apollo aan de Engelse Hof de deuren. In eerste instantie kunnen er jongeren activiteiten organiseren. En dit tegen een laagdrempelige huurprijs van de lokalen. In een latere fase wel men terug een tienerwerking opstarten. Dan zal het centrum ook permanent openen op vrijdag- en zaterdagavond. Om de opening te vieren heeft de gemeentelijke Dienst Jeugd en Poppunt gezocht naar lokaal talent. Zo zal Elien Stouten optreden, naast twee stevige bands als 'The Hourglass Instinct' en 'Constellations'. Ook komt er een afterparty met 'Onkruid vergaat niet' - All Stars'. De inkom is gratis. (WJL)