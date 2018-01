Jaarboek wordt volwassen 02u39 0 Foto Jempi Welkenhuyzen

Met de presentatie van het 21ste jaarboek, wordt de redactie volwassen. Opnieuw is het een kroniek in woord en beeld, van alles wat er in een gemeente gebeurt. Bij de voorstelling ervan namen enkele mensen het woord die opmerkelijk voorkomen in het Jaarboek. Tom Coun won bijvoorbeeld de wedstrijd 'Gratis winkelpand voor één jaar' en sprak vanuit zijn groeiende passie voor wijn, hoe zijn droom van' Wines & Bites' werd gerealiseerd. Roel Kwanten engageerde zich bij de organisatie Mars-One en vertelde hoe hij een mogelijke missie naar de planeet Mars overwoog.





Het Jaarboek Lanaken 2016 telt 176 pagina's en is te koop bij de dagblad- en boekhandel, naast andere lokale zaken. Info: 0479.882783.





(WJL)