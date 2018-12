Jaarboek 2017, kroniek in woord en beeld Jempi Welkenhuyzen

19 december 2018

De 22e editie van het Jaarboek is zopas verschenen. En het is opnieuw een tijdsdocument geworden van en voor de Lanakenaar, want alle gebeurtenissen worden er in vermeld. Een hele prestatie voor een redactie die alleen uit vrijwilligers bestaat.

De presentatie vond plaats in het Dienstencentrum ‘Aan de Statie’. Dit gebouw, samen met het nieuwe rusthuis Ludinaca, is niet alleen een grote blikvanger naast de Ringlaan, maar zeker ook één van de mooiste realisaties van het jaar 2017. De editie 2017 geeft een mooi overzicht, in woord en beeld, van al wat er reilt en zeilt in een gemeente als Lanaken. Niet alleen de actualiteit, maar ook alles over cultuur, sport, economie en het verenigingsleven vindt men in het boek. Prominent aanwezig zijn de talrijke jubilea, van gouden tot en briljanten huwelijksvieringen. Het Jaarboek Lanaken 2017 kost 19.50 euro en is op diverse plaatsen te koop.