Iron Man zorgt voor verkeershinder 28 juli 2018

Eén van 's werelds grootste sportevenemten is de triatlon Iron Man. De start en finish ervan liggen in Maastricht, maar voor het onderdeel fietsen voert het parcours door de twee Nederlandse gemeenten Maastricht en Eijsden-Margaten en zes Belgische gemeenten: Oupeye, Bitsingen, Bilzen, Riemst, Visé en Lanaken.





In Lanaken passeert het fietsgedeelte. De deelnemende atleten werken het parcours hoofdzakelijk af via de wegen langs het kanaal. Vanuit Riemst via het oostelijk jaagpad, Industrieweg, fietsbrug Nijverheidslaan, Sluishuis, naar het westelijk jaagpad, sluis Neerharen, jaagpad richting Kanaaldijk en vervolgens via de Brugstraat Smeermaas naar de Boscherweg en Maastricht. Tussen 9.15 en 17.45 uur wordt geen gemotoriseerd verkeer toegelaten op het parcours. Wie naar Maastricht wil via Smeermaas, zal gebruik moeten maken van een omleiding.





Die zal voor hinder zorgen aangezien de Maaseikersteenweg dicht is wegens wegwerkzaamheden. De recente info kan worden geraadpleegd op www.lanaken.be/ironman. (WJL)