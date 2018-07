Inzamelactie Sport voor Iedereen 09 juli 2018

De gemeentelijke diensten Sport en Welzijn organiseren een inzamelactie van sportmateriaal en - kledij. De bedoeling is dat voetbalshorts, hesjes, pulls, zwemkledij, badmutsen, schoenen en ander sportmateriaal deze zomer kunnen worden binnengebracht bij de kringloopwinkel in Smeermaas. Hiermee hopen de diensten dat iedereen die de middelen niet heeft om nieuw en duur sportmateriaal te kopen toch de kans krijgt om aan sport te doen. De kringloopwinkel ligt aan de Maaseikersteenweg 197 en is op maandag en dinsdag open tussen 9.30 uur en 17.30 uur. (WJL)