Inschrijven voor Milieuprijs 2018 22 maart 2018

De Milieu- en Natuurraad (MiNa) zet zich als adviesraad in voor de bescherming en verbetering van de leefkwaliteit en de natuur in Lanaken. Daarnaast zijn er nog verenigingnen, scholen en bedrijven die een steentje bijdragen aan het milieu. Hun activiteiten blijven vaak onopgemerkt. Daarom heeft de MiNaraad een milieuprijs ingesteld als erkenning voor dergelijke intiatieven. Wie denkt in aanmerking te komen voor de prijs kan zichzelf of iemand anders nomineren. Inschrijven kan tot 31 augustus. De winnaar krijgt een oorkonde die wordt uitgereikt tijdens een officiële plechtigheid. Info: lanaken.be (WJL)