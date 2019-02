In schuur gevonden Bugatti’s geveild voor 745.000 euro Jempi Welkenhuyzen

08 februari 2019

18u34 0 Lanaken De drie Bugatti’s die vorige maand werden teruggevonden in een schuur in Neerharen, hebben bij een veiling in Parijs 745.000 euro opgebracht.

De wagens behoorden toe aan de Maastrichtse beeldhouwer August Thomassen. Hij had ze in zijn jonge jaren goedkoop op de kop getikt. Maar de kunstenaar had geen geld voor de verzekering. En dus verborg hij de wagens in een schuur achter een muur van enkele honderden zandzakjes.

De familie was op de hoogte van de stalling. Toen er recent werd ingebroken, besefte ze dat de wagens niet langer veilig waren en ging ze over tot verkoop.

De veiling vond plaats tijdens de vakbeurs Retromobil en kwam er in samenwerking met Artcurial. De duurste wagen bracht 420.000 euro op, iets minder dan vooraf werd geschat. Maar de oldtimerwereld zit momenteel een beetje in een dip, naar verluidt.

Ook al hebben de wagens amper gereden, ze moeten toch worden gerestaureerd.