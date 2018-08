Imkers uit Poperinge op bezoek in bijenteeltmuseum 03 augustus 2018

Imkervereniging De Westerbie bezochten onlangs Limburg. Tijdens hun daguitstap waren ze te gast bij de Kieleberg in Bilzen en nadien bezochten ze de bijenstand en het bijenteeltmuseum in Lanaken. De West-Vlaamse imkers kregen er uitleg rond het imkeren in Lanaken en waren zeer geïntereseerd in het bijenteeltmuseum.





Dat museum, een privé initiatief van Achiel Geurts, biedt een historisch en actueel overzicht van de honingbij, de bijenwoningen, toont allerlei materialen , geeft info over ziekteonderzoek en - bestrijding en heeft een leuke verzameling producten waaronder honingpotjes uit alle landen. Ook geeft het museum info over het bijenhouden, organiseert men vorming en biedt men ondersteuning aan beginnende, maar ook gevorderde imkers.





Info: achiel.geurts@telenet.be of bel: 089.717547. De imkers uit Poperinge waren alleszins onder de indruk.





