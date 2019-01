Huis van het Kind communiceert via brede infobrochure Jempi Welkenhuyzen

30 januari 2019

10u59 0

Vanaf deze week krijgen alle gezinnen bij een eerste geboorte de brochure van het Huis van het Kind Lanaken in de bus. Goed voor 50 pagina’s informatie rond gezondheid, onderwijs, ondersteuning, opvoeding en andere praktische onderwerpen.

Doelgroep zijn gezinnen met kids tot 24 jaar. Eén en ander kadert ook in de aanpak van kansarmoede, nl. 1 op 7 kinderen groeit op in een kansarm gezin te Lanaken. Met de infobrochure wil men diensten en organisaties tippen die hier een hulp kunnen bieden.

In een oplage van 600 exemplaren wordt het boekje verspreid via Kind en Gezin, mutualiteiten, OCMW, CLB, maar ook bij de (para)medische wereld en het onderwijs. Binnenkort komt de info eveneens on line. Kostenplaatje 3084 euro, gesubsidieerd met de middelen van Huis van het Kind. Info: www.lanaken.be/huisvanhetkind, tel: 089.730 314 of loop binnen: Huis van het Kind, Gasthuisstraat 36 in Lanaken.