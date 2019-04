Horecawereld in shock na dodelijk ongeval nieuwe uitbater Grand Café Chaplin MMM

06 april 2019

12u58 0 Lanaken De man die gisteren verongelukte aan Tournebride in Lanaken is Fred Leenders, een gekende oud-discotheekuitbater uit Maastricht. De man had recent Grand Café Chaplin aan de cinema in Lanaken overgenomen.

De schok na het plots overlijden van Fred Leenders zindert nog steeds na. De man reed gisteren aan Tournebride achter op een vrachtwagen en stierf ter plaatse. De Nederlander was met een reden in Lanaken: hij woonde in Neerharen en had sinds twee maanden Grand Café Chaplin overgenomen aan de Euroscoop.

“Fred was een horecaman in hart en nieren", klinkt het bij vrienden. “Hij richtte nachtclub Allebonneur op in Maastricht en stond mee aan de wieg wat het uitgaansleven in de stad betreft. Later werd dat omgedoopt tot studentenclub Alla." Maar na een lange procedurestrijd moest de club vorig jaar voor goed dicht.

Fred zag zijn levenswerk in duigen vallen, maar vond aan de andere kant van de grens een nieuwe uitdaging. In Lanaken blies hij nieuw leven in Grand Café Chaplin aan de Euroscoop. Maar dit nieuwe avontuur mocht helaas niet niet.

Chaplin tijdelijk gesloten

Grand Café Chaplin was al jarenlang een succesvolle danscafé. In 2017 sloeg de sfeer er plots om toen Femke Wetzels vermoord werd door haar ex-man René Fripont. Het hoofdstuk was sinds enige tijd afgesloten, en de toenmalige eigenaar gaf de uitbating nu door aan Leenders. Met zijn plotse overlijden, ligt de Chaplin weer stil. “Wegens familiale omstandigheden is de zaak voor een nog onbepaalde tijd gesloten. Wij houden jullie op de hoogte", klinkt het.