Honderd praalwagens voor prins Dylan 1 Jempi Welkenhuyzen

04 maart 2019

De onstuimige wind maakte plaats voor de bonte storm van de Brikkenbekkers. Die zorgden met prins Dylan 1 voor 100 praalwagens en twee uur kijkplezier in Rekem.

Een aparte optocht die voor de 55e keer uittrok. Met een dito jubileumprins, want Dylan is de kleinzoon van één van de stichters van De Brikkenbekkers, nl. Gerard Stevens. Vader Eric was tien jaar terug ook al prins bij de 4 X 11-viering.

Uit heel Limburg zakte men naar Rekem af, zelfs uit Nederland, tot Leiden toe. Opvallend deze editie waren de enorm lange praalwagens en zeer kleurrijke kostuums. Denk aan Grimbiaca, Sheif aan de Maas, de Huppelère, de Muzelmennekes en de Klungelere. Prinses ‘Marie Huwana’ verwees naar de prins van Rotem die zijn titel verspeelde omwille van zijn wietplantage. Dat de carnavalstraditie in het Maasstadje verzekerd is, blijkt uit een mooie groep van de Gemeentelijke Basisschool. Zeer apart was Siu Lam Kung-Fu met hun Chinese leeuwendans en de bellenblaasmachine als alternatief voor confetti door Ron Jaluai vzw.

Na de stoet snorde de TGV-bus van café tot café. Dinsdag is het de beurt aan Smeermaas. CV Nit te Geluive stelt dan jeugdprins Ruben 1 voor. Er was geen kandidaat om prinses Nadine op te volgen.