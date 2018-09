Hoe meer volk en handelaars lokken? 07 september 2018

Een centrummanager mocht niet baten, nog steeds meer dan 10 procent van het centrum staat leeg. Hoe doet men de handelspanden floreren? Weer met premies van 10.000 euro?





Open Vld en sp.a verdedigen hun beleid en vinden dat er veel is geïnvesteerd in het centrum.





"We deelden starterspremie's van 5000 of 10.000 euro uit. De Stationsstraat werd verfraaid en er werd tot vijf jaar belastingen terugbetaald", zeggen Marino Keulen (Open Vld) en Michel Stevens (sp.a) in koor. "We kregen zelfs de titel van meest ondernemingsvriendelijke gemeente van Limburg. Voor de beleving hebben we jaarlijks 100.000 euro extra budget voorzien voor organisatie van bovenlokale evenementen zoals de Oldtimer Treffen en Binck Banktour. Ook in de toekomst blijven we inzetten op kwaliteit en beleving en de verdere afwerking van het beeldkwaliteitsplan om handelaars en consumenten naar Lanaken te lokken", zegt Stevens.





Bert Paulissen (CD&V) vindt dat de auto weggepest werd in het centrum en dat het beleid niet stabiel is.





"Het kan niet dat je de ene maand peperdure bloembakken zet, om ze vijf weken later weer af te moeten breken. Zorg voor voldoende fietsstallingen."





Johan Pauly (N-VA) wil leegstaande panden kunnen omvormen tot woningen voor één of twee personen. "Een centrum waarin geleefd en gewoond wordt, zal ook aantrekkelijk worden voor bepaalde handelaars. Ook het gebruik van de Joyn-getrouwheidskaart willen we vol ondersteunen en promoten. Zo kan je "Koop lokaal" ook echt gaan toepassen." (MMM)