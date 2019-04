Hevige brand vernielt chalet op camping Jocomo Toon Royackers

12 april 2019

18u25 0 Lanaken Langs de Maastrichterweg in Lanaken is donderdagavond kort voor middernacht brand uitgebroken in een houten chalet. Toen brandweerzone Oost Limburg ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al hoog door het dak naar buiten.

De brandweerlui konden gelukkig nog snel enkele gasflessen in veiligheid brengen. De chalet zelf bleek helaas al verloren. Wel slaagde het korps er in om de aanpalende vakantiewoningen te vrijwaren. Tegen één uur was de brand grotendeels onder controle. Niemand raakte gewond. De precieze oorzaak van de brand was vrijdag nog niet bekend.