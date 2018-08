Herinrichting Maaseikersteenweg kost parking 01 augustus 2018

02u40 0

De contouren van de herinrichting van de Maaseikersteenweg worden alsmaar meer zichtbaar. Daaruit blijkt dat er heel wat parkeerplaatsen sneuvelen.





Ook op de brede stoepen mag niet vrij worden geparkeerd. De laatste weken werden dan ook heel wat bewoners voor hun deur geverbaliseerd. Burgemeester Keulen zegt dat de wegenwerken kaderen in een veilige schoolomgeving. Het project loopt in samenwerking met AWV en Infrax en sleept al 15 jaar aan. "Een veilige schoolomgeving betekent wettelijk verplichte breedte van fiets- en voetpaden. Dit gaat inderdaad ten koste van parking. Over die wettelijke voorschriften kan niet worden onderhandeld. Het gros van de mensen heeft een parkeerplaats op eigen terrein: oprit, garage of achterliggend", aldus de burgemeester.





(WJL)